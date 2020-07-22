Дощі з грозами трохи "вгамують" спеку в Україні, вночі – до 14°

У четвер, 23 липня, в Україні без опадів, вдень очікується 20-29° тепла, вночі до +14°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"23 липня в Україні невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 24-29°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 23 липня без опадів, температура вночі 12-14°, вдень 22-24°. На Київщині теж сухо, вночі 9-14°, вдень 20-25°.

24 липня в Україні, крім Одещини і Карпатського регіону, без опадів; 25 липня у західних, вдень і північних та Вінницькій областях грозові дощі, в Карпатах значні дощі, на решті території без опадів.

Під час гроз можливі шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, в більшості західних областей 20-25°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 28-33°.

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У Києві і Київській області 24 липня без опадів, 25 липня короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

26-27 липня в Україні, крім східних районів, короткочасні дощі, грози. Температура у південній частині вночі 14-20°, вдень 29-34°; на решті території вночі 11-17°, вдень 23-29°, у західних областях 20-25°.

У Києві і Київській області 26-27 липня невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.