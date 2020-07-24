Паспортний контроль в аеропорту «Херсон» тепер можна пройти за допомогою додатку

Міжнародний аеропорт «Херсон» приймає мобільний додаток «Дія» на паспортному контролі під час внутрішніх авіаперевезень.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Херсонської ОДА Андрій Богданович.

«Міжнародний аеропорт «Херсон» приймає мобільний додаток «Дія» на паспортному контролі під час внутрішніх авіаперевезень. Сьогодні особисто перевірив готовність», - написав Богданович.

Він зазначив, що тепер злітати до Києва чи Львова можна, пред'явивши ID-картку чи закордонний паспорт у мобільному застосунку.

Заступник голови ОДА подякував директору аеропорту Віталію Кучеруку за швидку реакцію на пропозицію стати одним з перших аеропортів, що використовує сучасні способи ідентифікації особи.

Як повідомляв Укрінформ, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» тестують послугу польотів за пред’явленням цифрової версії паспорта громадянина України або біометричного закордонного паспорта.

21 липня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що відтепер в аеропорту «Бориспіль» подорожуючі можуть пред’являти цифрові версії паспорту громадянина України або біометричний закордонний паспорт через додаток «Дія» замість звичайного. Відповідні зміни в технологічні інструкції аеропорту затвердила Державна авіаційна служба України.

Опція стосується тільки внутрішніх рейсів.

За словами міністра, до кінця тижня послуга буде доступна також в Одесі, Львові та Херсоні.