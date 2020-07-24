На вихідні прогнозують дощі з грозами і 30-градусну спеку

У суботу, 25 липня, в Україні переважно без опадів, вдень 24-31°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"25 липня в Україні без опадів, лише вдень у західних, місцями Житомирській, Київській та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза, на Закарпатті та в Карпатах подекуди значні дощі. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, на північному сході та сході країни 8-13°; вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях до 31°", - зазначається у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, крім північно-східних та більшості західних областей, 25-27 липня.

У Києві 25 липня в другій половині дня місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°. На Київщині з обіду також можливі опади, вночі 12-17°, вдень 24-29°.

26-27 липня в Україні, окрім західних, північних та Вінницької областей, без опадів. Температура у західних та північно-східних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 31-36°; на решті території вночі 14-19°, вдень 27-32°.

У Києві і столичному регіоні 26-27 липня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

28 липня в Карпатах, північних, вночі і в західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, 29 липня в Україні без опадів. Температура у південній та східній частині вночі 16-22°, вдень 30-35°; на решті території вночі 13-19°, вдень 26-32°, у західних областях 28 липня 22-27°.

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У Києві і Київській області 28 липня невеликі короткочасні дощі, місцями грози; 29 липня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 26-32°.

До кінця липня в Україні переважно без опадів, лише у західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-20°, вдень 26-32°, у південній частині до 35°, 1-2 серпня у західних та північних областях 23-28°.