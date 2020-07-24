Єдиний в Україні центр соціальної адаптації безхатьків працює на Чернігівщині

У селі Левоньки неподалік Чернігова працює єдиний в Україні обласний центр соціальної адаптації, переважно, осіб без постійного місця проживання.

Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Чернігівський обласний центр соціальної адаптації - це єдиний заклад подібного профілю в Україні. Тут опікуються людьми, які опинилися у надскладних життєвих обставинах", - ідеться у повідомленні.

За словами керівника центру Миколи Романова, переважна більшість підопічних - це безхатьки. Їх значна частина - особи, які довго перебували в місцях позбавлення волі й не мають ні рідних, ні документів. Є також переселенець із Луганська.

Людям зі складними долями в центрі допомагають відновити втрачені документи, зареєструвати місце проживання, повернутися до повноцінного життя в суспільстві.

Зараз тут перебуває 16 підопічних. Спільно із персоналом закладу вони утримують господарство, вирощують городину, доглядають худобу. Планують розвивати садівництво та ягідництво, зайнятися сироварінням та облаштувати теплиці. Нині працюють над тим, щоб поставити на колеса старенький автобус, який переобладнали у мобільну їдальню для бездомних.

Також заклад співпрацює з волонтерами. Один із них невдовзі розпочне курс навчання з будівництва камінів.

Андрій Прокопенко ознайомився з діяльністю обласного центру соціальної адаптації / Фото: cg.gov.ua

Раніше на території, де тепер розташувався центр соціальної адаптації, працювала Левоньківська психіатрична лікарня. У 2018 році її реорганізували, а через рік перебудували роботу закладу у новому соціальному статусі. У вересні 2019 р. сесія Чернігівської облради ухвалила рішення про створення на тій базі Чернігівського обласного центру соціальної адаптації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Микола Романов - людина, що має великий досвід роботи з безхатьками. У 2008 році він створив громадську організацію "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних", яка згодом отримала в обласному центрі приміщення для проживання таких людей. Фінансово підтримували центр як міський бюджет, так і благодійники.