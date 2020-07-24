Смерть немовляти: у Запоріжжі нелегальну "няню" залишили під арештом

У Запоріжжі Орджонікідзевський районний суд залишив під арештом нелегальну "няню", яку підозрюють у вбивстві немовляти.

Про це повідомив у Facebook адвокат сім'ї загиблої дівчинки Теймур Мамедов.

"Клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу підозрюваної (няні) Суханової Орджонікідзевським районним судом залишено без задоволення", - написав захисник.

Напередодні він інформував , що на сьогодні, 23 липня, на 12:45 в Орджонікідзевському районному суді призначено розгляд "клопотання адвоката Будилка П. про зміну запобіжного заходу Суханової І.І., підозрюваної в скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини в так званому приватному дитячому садку".

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Як повідомлялося, 51-річна жителька Запоріжжя підозрюється в скоєнні кримінального злочину, передбаченого п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 2 серпня 2020 року включно.

Жінка влаштувала у власній квартирі нелегальний дитячий садок. 29 травня в ньому померла однорічна Олеся Гак. Батьки принесли дівчинку на пробний день, а вже через кілька годин "няня" зателефонувала їм і повідомила, що їхня дитина не дихає.