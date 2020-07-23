Харківський скульптор представив свою версію "Викрадення Європи"

Народний художник України, професор кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну і мистецтв Сейфаддін Гурбанов представив свою скульптурну версію відомої картини Тиціана "Викрадення Європи" для задуманого ним у Харкові загальнодоступного Саду скульптур.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, гостем презентації стала Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова, яка приїхала у Харків з першим ознайомчим візитом.

"Для мене зустріч з Сейфаддіном Гурбановим, який здобув популярність своєю майстерністю не тільки в Україні, а й за її межами, стала зустріччю зі справжнім мистецтвом, у чомусь традиційним, у чомусь абсолютно новим, несподіваним, як ось ця, виконана з бронзи і мармуру скульптура "Викрадення Європи". Робота майстра, я впевнена, займе гідне місце в задуманому ним Саді скульптур, куди зможе прийти кожен бажаючий, чи то харків'янин, чи турист з іншої країни", - сказала на презентації посол Азербайджану.

Ельміра Ахундова відвідала Азербайджанський культурний центр у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За словами Ельміри Ахундової, в її родині є вихідці з України, зокрема, в Дніпропетровській області жили її близькі родичі: "Однак перший ознайомчий візит як посла Азербайджану відбувся в Харків. Для моєї країни особливо важливе ділове і культурне співробітництво з цим визнаним центром промисловості, науки і культури України. Для прикладу, ми розглядаємо можливість розміщення замовлення на Харківському авіаційному заводі".

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Що стосується Саду скульптур, то, обіцяє Гурбанов, він розміститься на території азербайджанського інформаційно-культурного центру, на вулиці Шевченка, 160, і буде готовий для прийому відвідувачів вже через два-три роки: "Зараз на території центру встановлено два десятки моїх робіт - великих і мініатюрних. Це - діти, які пізнають навколишній світ, жива природа, почуття першого кохання в різних його проявах, філософське осмислення життя. Хочу, щоб кожен гість майбутнього саду знайшов тут і своїх героїв".

Втім, ознайомитися з півсотнею робіт Гурбанова можна в експозиційних залах двоповерхової галереї на території центру. Поряд з оригінальними роботами тут є копії і моделі створених ним скульптур, які встановлені в інших містах України та світу - від героїв знаменитого "Весілля в Малинівці", що в селі Малинівка під Харковом, до скульптури азербайджанського поета Самеда Вургуна в Києві і поета Нізамі в міжнародному Парку Книги в Любляні (Словенія), де також встановлена створена ним скульптура Григорія Сковороди.

У майстерні харківського скульптора народжувалися скульптури, що стали візитною карткою Харкова: "Скрипаль на даху", пам'ятники першій вчительці, чорнобильцям, нобелівському лауреату Іллі Мечникову, академіку архітектури Олексію Бекетову, "Сім чудес Харкова".