Тридцятиградусну спеку в Україні “розбавлять” дощі та грози

В Україні у середу дощі та грози ймовірні лише у Карпатському регіоні та північно-східних областях, температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°; вдень 24-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у Карпатському регіоні та північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°; вдень 24-29°, у західних та північних областях 20-25°, на високогір'ї Карпат 13-18°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра опади не прогнозуються. У столиці температура вночі 16-18°, вдень 22-24°, на Київщині вночі 13-18°, вдень 20-25°.

Згідно з прогнозом, 23-24 липня в Україні без опадів, лише вдень 24 липня у західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

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Вітер північно-західний та західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 23 липня 23-28°, 24 липня 26-31°.

На Київщині також без опадів, лише вдень 24 липня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Синоптики прогнозують 25- 26 липня у західних та північних областях вночі невеликі (в Карпатах помірні), вдень помірні короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура на півдні країни вночі 14-20°, вдень 28-34°; на решті території вночі 11-17°, вдень 23-29°, у західних областях 20-26°.

У столичному регіоні 25- 26 липня вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.