Захоплення заручників у Луцьку: терорист видав у 2014 році книгу "Філософія злочинця"

Книга "Філософія злочинця" чоловіка, який називає себе Максим Плохой і сьогодні вранці захопив автобус із заручниками, виходила друком у Луцьку в 2014 році. Її в авторській редакції накладом 400 примірників надрукувало видавництво "Волиньполіграф".

Про це з посиланням на директорку друкарні Жанну Гадяк повідомляє центр журналістських розслідувань "Сила правди".

"Книга чоловіка, який захопив луцький автобус, Максима Плохого, видана у Луцьку видавництвом "Волиньполіграф", - йдеться у повідомленні.

Гадяк розповіла журналістам, що про друк книги чоловік домовлявся особисто. Тоді, у 2014 році, він також представився Максимом Плохим. Оплачував за послуги через банк на рахунок фізособи, тож інформація про це не збереглася.

Щодо змісту книги, то Гадяк відповіла таке: "Він казав, що сидів, і це описав у книзі. Це книжка в авторській редакції, і ми її не редагували".

Книга "Філософія злочинця" написана російською мовою, випущена накладом 400 екземплярів, має 560 сторінок.

Її текст оприлюднено на сторінці Максима Плохого у Twitter. Вважають, що вона може бути автобіографічною. У ній автор пише, що ріс в інтелігентній родині, проте з дитинства мав проблеми із законом, у 18 років потрапив до в'язниці. Навчався у духовній семінарії, але розчарувався в релігії.

Як повідомляв Укрінформ, у центрі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із 10 пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.