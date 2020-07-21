Захоплення заручників у Луцьку: терорист видав у 2014 році книгу "Філософія злочинця"
Про це з посиланням на директорку друкарні Жанну Гадяк повідомляє центр журналістських розслідувань "Сила правди".
"Книга чоловіка, який захопив луцький автобус, Максима Плохого, видана у Луцьку видавництвом "Волиньполіграф", - йдеться у повідомленні.
Гадяк розповіла журналістам, що про друк книги чоловік домовлявся особисто. Тоді, у 2014 році, він також представився Максимом Плохим. Оплачував за послуги через банк на рахунок фізособи, тож інформація про це не збереглася.
Щодо змісту книги, то Гадяк відповіла таке: "Він казав, що сидів, і це описав у книзі. Це книжка в авторській редакції, і ми її не редагували".
Книга "Філософія злочинця" написана російською мовою, випущена накладом 400 екземплярів, має 560 сторінок.
Її текст оприлюднено на сторінці Максима Плохого у Twitter. Вважають, що вона може бути автобіографічною. У ній автор пише, що ріс в інтелігентній родині, проте з дитинства мав проблеми із законом, у 18 років потрапив до в'язниці. Навчався у духовній семінарії, але розчарувався в релігії.
Як повідомляв Укрінформ, у центрі Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус із 10 пасажирами. В області введено оперативний план «Заручник», відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.
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