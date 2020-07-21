У гонитві за п’яним водієм поліцейські на Харківщині потрапили у подвійну ДТП

У місті Краснограді Харківської області поліцейські, переслідуючи нетверезого водія, потрапили в подвійну ДТП. При цьому ніхто не постраждав.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«Під час патрулювання на службовому автомобілі Renault Dokker, поліцейські у місті Краснограді виявили автомобіль Chevrolet Аveo. Водій переїхав зелене насадження по вулиці з одностороннім рухом. Вимогу зупинити транспортний засіб він ігнорував і продовжував рухатися містом з перевищенням швидкісного режиму. Через деякий час в результаті різкої зупинки автомобіля Chevrolet Аveo на червоний сигнал світлофора по вулиці Полтавській службовий автомобіль Renault Dokker в’їхав у зазначений автомобіль. Chevrolet Аveo своєю чергою зіткнувся з Hyundai, який стояв попереду нього», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав.

Перевірка 40-річного водія Chevrolet на факт вживання спиртного підтвердила алкогольне сп’яніння.

Стосовно чоловіка склали матеріали відразу за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.