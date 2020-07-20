Заступник мера Черкас сказав, кого вважає замовником свого “вбивства”

Заступник голови Черкаської міської ради Юрій Ботнар, викрадення і вбивство якого минулого тижня інсценізували СБУ і ДБР, вважає, що справжнім замовником є не затриманий депутат міськради Максим Шадловський, а директор управлінської компанії "Нова якість" Андрій Бортник.

Про це Ботнар заявив на брифінгу в понеділок і розмістив відповідний відеозапис у Facebook.

"Я не вважаю, що Максим Шадловський є "кінцевим бенефіціаром" цього замовлення. Під протокол слідству я повідомив, що пов'язую цей замах з моєю діяльністю, політичною, службовою, антикорупційною, оскільки і я, і наша команда послідовно голосувала за розірвання угод з "Новою якістю", яка належить Андрію Бортнику", - заявив депутат.

За його словами, Шадловський, який потрапив до міськради через "партію Бродського" (очевидно, мається на увазі Партія вільних демократів - ред.), Олексій Романов і Людмила Бордунос є "політичним дахом" Бортника. Крім цього, є "дах" кримінальний: кримінально-бізнесові угруповання, одне з яких керується з Москви, а друге підпорядковується колишньому депутату міської ради від Партії регіонів.

Ботнар вважає, що уклавши угоду з управлінською компанією, місто замість вивезення сміття та утримання будинків "отримало набагато більшу проблему із захмарними тарифами і дивною "новою якістю".

Водночас у "Новій якості" звинувачення депутата назвали "абсурдними", тарифи не вважають"захмарними" і погрожують судовим позовом.

“Ми проаналізували з юристами висловлювання Юрія Ботнара. Звертатимемося у поліцію із заявою про неправдиве повідомлення про злочин”, - заявив Андрій Бортник.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 16 липня, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив про зникнення свого заступника. Поліція повідомила про відкриття кримінального провадження.

Пізніше стало відомо, що імітація викрадення і вбивства Ботнара - спільна операція Державного бюро розслідувань і Департаменту контррозвідки СБУ. Таким чином вони зуміли затримати депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство Ботнара через особистий конфлікт. Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток. Після передачі грошей за "виконане" вбивство організатора затримали.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.