На Київщині та Дніпропетровщині під обвалами піску загинули троє людей

На Київщині трьох чоловіків засипало під час копання піску в несанкціонованому кар’єрі, один із них загинув.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

“20 липня о 13:35 до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення про те, що троє дорослих осіб під час копання піску зсувом ґрунту засипало у несанкціонованому кар’єрі у с. Тадіївка. На місце події було направлено черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка”, - йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце чергового караулу стало відомо, що троє чоловіків вирішили набрати піску в кар'єрі, в результаті чого трапився зсув.

Двом чоловікам вдалося вибратися з-під завалу своїми силами.

Тіло третього чоловіка знайшли рятувальники.

На Дніпропетровщині в П’ятихатському районі за межами села Комісарівка стався зсув у місцевому кар’єрі, внаслідок якого піском засипало чоловіка та дитину. Читайте також: В Одесі у чотириповерховому будинку обвалилася стеля

Про нещасний випадок стало відомо 20 липня о 12:53. Він стався під час набирання піску для господарських робіт.

“О 14:16 рятувальники вилучили з піску тіло дитини, 2005 року народження. О 14:25 - вилучили з піску тіло громадянина, 1969 року народження”, - йдеться в повідомленні.

Фото: МВС