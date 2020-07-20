На Київщині та Дніпропетровщині під обвалами піску загинули троє людей
Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.
“20 липня о 13:35 до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення про те, що троє дорослих осіб під час копання піску зсувом ґрунту засипало у несанкціонованому кар’єрі у с. Тадіївка. На місце події було направлено черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка”, - йдеться у повідомленні.
Після прибуття на місце чергового караулу стало відомо, що троє чоловіків вирішили набрати піску в кар'єрі, в результаті чого трапився зсув.
Двом чоловікам вдалося вибратися з-під завалу своїми силами.
Тіло третього чоловіка знайшли рятувальники.
Про нещасний випадок стало відомо 20 липня о 12:53. Він стався під час набирання піску для господарських робіт.
“О 14:16 рятувальники вилучили з піску тіло дитини, 2005 року народження. О 14:25 - вилучили з піску тіло громадянина, 1969 року народження”, - йдеться в повідомленні.
Фото: МВС