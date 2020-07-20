У центрі Харкова сталася стрілянина, двоє чоловіків поранені
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області
«В результаті події двоє чоловіків 37 та 27 років із вогнепальними пораненнями грудної клітини були доставлені до лікарні», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався за адресою: пров. Костюринський, 2 (це центральна частина міста). Інформація про потерпілих надійшла до Основ'янського відділу поліції від лікарів швидкої допомоги.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.
Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 7 років позбавлення волі.
Слідчо-оперативні дії тривають.