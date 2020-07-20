У центрі Харкова сталася стрілянина, двоє чоловіків поранені

Внаслідок стрілянини у центрі Харкова двоє чоловіків дістали поранення у груди, поліція з'ясовує обставини інциденту.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області

«В результаті події двоє чоловіків 37 та 27 років із вогнепальними пораненнями грудної клітини були доставлені до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався за адресою: пров. Костюринський, 2 (це центральна частина міста). Інформація про потерпілих надійшла до Основ'янського відділу поліції від лікарів швидкої допомоги.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 7 років позбавлення волі.

Слідчо-оперативні дії тривають.