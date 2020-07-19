Синоптики на понеділок прогнозують до 32° тепла, місцями – дощі

У понеділок, 20 липня, в Україні збережеться тепла, а на півдні спекотна погода. У західних та південних областях очікуються дощі, подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"На добу 20 липня. Вночі у Карпатському регіоні, вдень у західних та південних областях короткочасні дощі, подекуди з грозами; на Закарпатті, вдень також на Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°", - йдеться в повідомленні.

У Києві в понеділок очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

По Київській області теж без опадів, мінлива хмарність. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У вівторок, 21 липня, у західних, вночі також у південних, вдень у північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

А от 22 липня невеликі короткочасні дощі, місцями грози очікуються лише в Карпатському регіоні; на решті території без опадів.

Вітер 21-22 липня північно-західний, 3-8 м/с.

Температура у південній частині країни вночі 15-20°, вдень 27-32°; на решті території вночі 12-17°, вдень 23-28°, 21 липня на заході, 22 липня на півночі країни 20-25°, 22 липня на заході 17-22°.

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У Києві 21-22 липня мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 21 липня невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 12-17°, вдень 21 липня 23-28°, 22 липня - 20-25°.

На 23-24 липня в Україні прогнозується погода без істотних опадів.

Температура вночі 9-15°, вдень 20-26°; на півдні вночі 13-19°, вдень 24-30°.

У Києві 23-24 липня також без істотних опадів. Температура вночі 9-14°, вдень - 20-25°.