Синоптики прогнозують наступного тижня до +33° і дощі

В Україні у неділю, 19 липня, без опадів, окрім західних областей, вдень очікується 21-33°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"19 липня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в Карпатах та на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, в західних областях 21-26°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 28-33°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 19 липня без опадів. Вночі 15-17°, вдень 26-28°. На Київщині також сухо, вночі 12-17°, вдень 24-29°.

20-21 липня в Україні, окрім центральних областей, короткочасні дощі. Температура у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°; на решті території вночі 12-17°, вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.

У Києві і столичному регіоні 21 липня можливий дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

22 липня у західних і північних областях короткочасні дощі та грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 12-18°, на півдні до 21°, в західних, 23 липня й у північних областях 8-14°; вдень у західних областях 18-24°, на решті території 21-27°, на півдні, 22 липня й у більшості східних та центральних областей 26-32°.

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У Києві і Київській області 22-23 липня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 22 липня 12-17°, 23 липня 9-14°; вдень 21-26°.