Україну “накриють” сильні грози, місцями спека до 29°

У п'ятницю, 17 липня, в Україні місцями дощі, вдень очікується 19-29° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"17 липня в Україні мінлива хмарність. У західних областях короткочасні дощі, грози; температура вдень 19-24°. На решті території без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині вдень невеликий дощ; температура вдень 24-29°. Вітер у країні змінних напрямків, 3-8 м/с", - зазначається у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі додали, що 17 липня у західних областях грози (І рівень небезпечності, жовтий), а в Миколаївській, Херсонській, Донецькій області та в Криму - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 17 липня без опадів. Температура вдень 25-27°. На Київщині сухо, вдень 24-29°.