Примхливе літо: Україні прогнозують сильні грози та спеку

У п'ятницю, 17 липня, в Україні місцями дощі, вдень очікується 19-29° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"17 липня в Україні мінлива хмарність. У західних областях короткочасні дощі, грози; температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. На решті території без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині вдень невеликий дощ; температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-19°, вдень 24-29°. Вітер у країні змінних напрямків, 3-8 м/с", - зазначається у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі додали, що 17 липня у західних областях грози (І рівень небезпечності, жовтий), а в Миколаївській, Херсонській, Донецькій області та в Криму - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 17 липня без опадів. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°. На Київщині сухо, вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Читайте також: У Харкові за ніч випала півторамісячна норма опадів

18 липня на заході України дощі, у Карпатах і на Закарпатті значні. На решті території без опадів. 19 липня дощ можливий лише в північних областях. Вночі очікується 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних областях 20-25°, на решті території 24-29°, на півдні країни до 32°.

У Києві і столичній області 18 липня сухо, вдень 19 липня місцями невеликий дощ. Вночі 12-17°, вдень 24-29°.

20-21 липня в Україні, крім сходу і південного сходу, невеликі дощі, грози. Вночі 11-17°, на півдні до 20°; вдень у західних областях 21-26°, на півдні та південному сході країни 27-32°, на решті території 24-29°.

У Києві і Київській області 20-21 липня часом невеликі дощі, грози. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.