В Україну поступово повертається тепло: до кінця тижня обіцяють +29°

"15 липня мінлива хмарність. У північно-східних областях короткочасні дощі, подекуди грози, вночі на Сумщині та Харківщині значні дощі; на решті території без опадів. Вітер переважатиме західний, 3-8 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с, на Сумщині та Харківщині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 19-24°, на Чернігівщині та Сумщині 15-20°, у південній частині 23-28°; у Карпатах та горах Криму вночі 4-9°, вдень 14-19°", - зазначається у повідомленні.

Також синоптики додали, що 15-17 липня у Миколаївській, Херсонській, Донецькій області та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 15 липня без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°. На Київщині теж сухо, температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

16-17 липня в Україні, окрім західних областей, без опадів. Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на півдні країни місцями 28-30°, 17 липня в Карпатському регіоні 18-20°.

У Києві і столичній області 16-17 липня без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

18-19 липня у західній частині помірні, подекуди значні дощі; у північних областях, вдень 19 липня й у більшості центральних та південних областей місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Температура вночі 11-17°, на півдні до 20°; вдень у західних областях 19-25°, на півдні та південному сході країни 27-33°, на решті території 23-29°.

У Києві і Київській області 18-19 липня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

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