У центрі Запоріжжя через сильний дощ сталося просідання асфальту, на аварійній ділянці перекрили рух транспорту та в терміновому порядку кладуть нове дорожнє покриття.

Про це під час виїзної наради сказав заступник міського голови Запоріжжя Володимир Волобуєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мільйони витрачати ніхто не збирається. Поставлено завдання до 20:00 покласти новий асфальт”, - сказав Волобуєв.

У центрі Запоріжжя через сильний дощ провалився асфальт / Фото: Ольга Звонарева. Укрінформ

За його словами, колектор, розташований саме на цій ділянці, і який капітально відремонтували минулого року, в робочому стані, порушень не виявлено. Дорога "попливла", ймовірно, через підмиття світлофорної стійки. Її також тимчасово демонтували.

Пошкодження дорожнього покриття сталось на перехресті проспектів Соборного та Металургів, через що там припинено рух транспорту.

Наразі на об’єкті працює техніка.

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Під час наради зазначалося, що внаслідок поривів вітру без світла залишились 4700 абонентів у Запоріжжі. На місці працюють три бригади ремонтників.

Також у місті вийшли з ладу 34 світлофори.

Як повідомлялось, вчора, 13 липня, у Запоріжжі за три години випала майже місячна норма опадів.