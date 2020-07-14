Злива у Запоріжжі: за кілька годин випали 95% місячної норми опадів

У Запоріжжі за кілька годин зливи випала майже місячна норма опадів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник начальника Запорізького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сорокіна.

“По всій території області спостерігались опади, але сильні зливи були лише у Запоріжжі. За 2 години 55 хвилин випало 45,7 мм опадів – це 95% від місячної норми. При цьому в місті спостерігалось стихійне метеоявище – сильна злива. За годину випало 32 мм опадів – це 67% від місячної норми”, - прокоментувала Сорокіна.

За її словами усі фронти вже пройшли і сьогодні на території області будуть лише короткочасні дощі.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС в Запорізькій області, внаслідок несприятливих погодних умов 13 липня на території м. Запоріжжя та області піднявся рівень води на проїзних частинах міста. Всього за добу рятувальники вивільнили 15 автівок, надали допомогу 36 людям, відкачали 321 кубометр води. Від ГУ ДСНС залучалося 9 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС