У Чернівцях – пожежа на взуттєвій фабриці
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Укрінформ
У Чернівцях сталася масштабна пожежа. Загорілися третій та четвертий поверхи виробничої будівлі підприємства з виготовлення взуття та гумових виробів.
Про це інформують на сайті ДСНС України.
"13 липня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Чернівці по вул. Прутська 29, на 3-му та 4-му поверхах чотирьохповерхової виробничої будівлі ТОВ «Розма» виникла пожежа. Площа пожежі складає близько 2 тис. м кв", - йдеться у повідомленні.
До гасіння пожежі залучено 30 рятувальників та 9 од. техніки ДСНС.
Як видно із трансляції місцевого видання "Чернівці.online", вогонь перекинувся і на нижні поверхи будівлі.
Гасіння пожежі триває.
Фото: ДСНС