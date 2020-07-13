У Чернівцях – пожежа на взуттєвій фабриці

У Чернівцях сталася масштабна пожежа. Загорілися третій та четвертий поверхи виробничої будівлі підприємства з виготовлення взуття та гумових виробів.

Про це інформують на сайті ДСНС України.

"13 липня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Чернівці по вул. Прутська 29, на 3-му та 4-му поверхах чотирьохповерхової виробничої будівлі ТОВ «Розма» виникла пожежа. Площа пожежі складає близько 2 тис. м кв", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 30 рятувальників та 9 од. техніки ДСНС.

Як видно із трансляції місцевого видання "Чернівці.online", вогонь перекинувся і на нижні поверхи будівлі.

Гасіння пожежі триває.

Фото: ДСНС