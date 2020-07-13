Одеська мерія подасть до суду на власника танкера Delfi

Одеська міськрада звернеться з позовом до власника аварійного танкера Delfi щодо відшкодування збитків, заподіяних некерованим судном хвилерізу на міському пляжі під час шторму 22 листопада 2019 року.

Про це заявив міський голова Одеси Генадій Труханов 13 липня на засіданні міського оперативного штабу з питань ліквідації наслідків аварії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фахівці водолазно-рятувальної служби виявили при самостійному обстеженні аварійного танкера Delfi, що значних пошкоджень внаслідок аварії зазнало не лише судно, яке зіткнулось під час шторму з хвилерізом, а й зруйнований сам хвилеріз. Власник танкера планує 16 липня підняти судно на рівний кіль, а ще через півтора-два тижні відбуксирувати його для ремонту до Чорноморського порту. Міськрада зацікавлена як в евакуації танкера з пляжної зони, так і в компенсації судновласником збитків, спричинених зруйнуванням підводної частини хвилеріза. Управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя належить найближчим часом проаналізувати заподіяні збитки з тим, щоб Юридичний департамент міг подати позов до судновласника й отримати кошти для відновлення цієї гідротехнічної споруди", - зазначив Труханов.

За його словами, також необхідно долучити до матеріалів підводні фото- і відеозйомки зруйнованого хвилеріза. Ми переконались, що судновласник не поспішає його відновлювати, хоча міг це було зробити під час підготовки до літнього сезону.

Як повідомлялося, збитки, заподіяні довкіллю внаслідок витікання нафтопродуктів з борту танкера, підраховують також працівники Державної екологічної інспекції в Одеській області. Станом на 8 липня орієнтовний розмір збитків становить 15,2 тис. доларів (410 тис. грн).

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У Держекоінспекції уточнили, що остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення, які залишилися після завершення операції з підйому судна.

26 червня комісія з ТЕБ і НС Одеської міськради ухвалила рішення про закриття для купання пляжу "Дельфін" внаслідок чергового витоку палива з танкера Delfi, який лежить на мілині. Довкола судна поставлено бонові загородження, щоб не допускати забруднення акваторії Одеського порту.

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський визначив термін підняття танкера з мілини не пізніше 20 липня.

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22 червня прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення морської води нафтопродуктами в місці аварійного перебування судна Delfi (ч. 1 ст. 237 Кримінального кодексу України).

У ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту «Південний». Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.

З корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, зафіксували витік нафтопродуктів.