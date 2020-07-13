В Україні оголосили штормове попередження

В Україні у понеділок, 13 липня, грози, град, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє ДСНС.

«В Україні, крім західних областей, грози, в східній частині подекуди град, у центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили Укрінформу в Укргідрометцентрі, 13 липня хмарно з проясненнями.

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«В західних областях без опадів, на решті території короткочасний дощ, гроза, у східній частині подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вдень 17-22°, у південних та східних областях вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.

У південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 13 липня хмарно з проясненнями. Вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вдень близько 20°. По області теж очікують хмарну з проясненнями погоду. Вночі та вранці короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Температура вдень 17-22°.