На Харківщині за добу сталися 12 пожеж у природних екосистемах

За минулу добу на території Харківщини спалахнули 12 пожеж у природних екосистемах.

Про це повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу начальник пресслужби ГУ ДСНС в Харківській області полковник Ігор Лупандін.

"Протягом доби вогнеборці 12 разів залучалися до гасіння чагарників, сухої трави, очерету та сміття на відкритих територіях у Сахновщинському, Барвінківському, Лозівському, Борівському, Дворічанському, Золочівському та Нововодолазькому районах області, а також в Основ’янському та Слобідському районах Харкова", - зазначив Лупандін.

За його словами, загальна площа загорянь - понад 9,5 тис.кв.м.

"Найбільша пожежа сталась о 14:50 на відкритій території на вулиці Біологічній, 2, що в Основ'янському районі Харкова. Коли рятувальники прибули на місце, горіла трава на площі близько 3 га. О 15:38 рятувальники локалізували пожежу, а о 18:48 ліквідували", - додав Лупандін.

За його словами, внаслідок загоряння ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем, людська недбалість.

Як повідомляв Укрінформ, 5 липня о 22:42 біля села Грушуваха Барвінківського району Харківської області спалахнуло поле загальною площею 60 гектарів, яке належить жителю міста Ізюма.

Пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

За результатами обстеження ДСНС, причиною пожежі стало занесення джерела вогню.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

На даний час проводяться слідчі дії, сума матеріальних збитків встановлюється.

Тоді ж голова Харківської ОДА Олексій Кучер на пресконференції звернув увагу на те, що вогонь почався із середини поля: "Зрозуміло, що це не просто хтось їхав повз. Для ліквідації можливих пожеж на полях та в місцях перероблення врожаю в районах області створено 100 добровільних пожежних формувань, а це понад 450 осіб".

Фото: ДСНС