Житомирщина нарахувала мільярд збитків від лісових пожеж навесні

Збитки від масштабних лісових пожеж, що тривали на Житомирщині навесні, оцінили у понад мільярд гривень.

Про це повідомив начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Сахнюк, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Сума збитків понад 1 млрд грн. Ми спочатку зосередили увагу на тому, аби забрати якісну деревину, вона реалізовується і ці кошти залучаються на необхідні лісогосподарські заходи. Ми акумулюємо гроші на те, аби восени та навесні продовжити роботу», - зауважив Сахнюк.

За його словами, весняні пожежі охопили 43 тис. 200 га території, на 32 га відновили лісові культури та на 132 га провели реконструкцію.

Сахнюк додав, що для повної ліквідації наслідків стихії знадобиться 2 роки. На площах, пройдених пожежами, наразі працює 156 лісозаготівельних бригад, але їх не вистачає.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні в північних районах Житомирщини тривали масштабні лісові пожежі, внаслідок чого вогонь знищив 39 будинків.

Фото: ДСНС