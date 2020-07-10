Житомирщина нарахувала мільярд збитків від лісових пожеж навесні

Житомирщина нарахувала мільярд збитків від лісових пожеж навесні

Укрінформ
Збитки від масштабних лісових пожеж, що тривали на Житомирщині навесні, оцінили у понад мільярд гривень.

Про це повідомив начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Сахнюк, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Сума збитків понад 1 млрд грн. Ми спочатку зосередили увагу на тому, аби забрати якісну деревину, вона реалізовується і ці кошти залучаються на необхідні лісогосподарські заходи. Ми акумулюємо гроші на те, аби восени та навесні продовжити роботу», - зауважив Сахнюк.

За його словами, весняні пожежі охопили 43 тис. 200 га території, на 32 га відновили лісові культури та на 132 га провели реконструкцію.

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Сахнюк додав, що для повної ліквідації наслідків стихії знадобиться 2 роки. На площах, пройдених пожежами, наразі працює 156 лісозаготівельних бригад, але їх не вистачає.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні в північних районах Житомирщини тривали масштабні лісові пожежі, внаслідок чого вогонь знищив 39 будинків.

Фото: ДСНС

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