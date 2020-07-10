На Харківщині поблизу бази відпочинку виявили масову загибель риби

На Печенізькому водосховищі, що у Вовчанському районі Харківської області, виявили масову загибель риби - підозрюють задуху від сірководню.

Коментар щодо події кореспонденту Укрінформу надав завідувач іхтіологічним сектором Управління Державного агентства рибного господарства у Харківській області Олександр Титечко.

"9 липня інспектори рибоохоронного патруля виявили задуху риби у затоці громадського пляжу поблизу бази відпочинку на Печенізькому водосховищі. Загальна кількість померлої риби склала понад 2 700 особин. Вода в затоці - жовтувато-бурого кольору з характерним запахом сірководню", - повідомив Титечко.

За його словами, про подію одразу повідомлено у профільні структури - Держпродспоживслужбу, Держекоінспекцію, АПК регіону, місцеву фірму, яка займається рибогосподарською діяльністю, регіональний офіс водних ресурсів, районну ветеринарну лабораторію.

"Тоді ж відібрано зразки риби та води на дослідження. Через 10 днів будемо знати уточнений результат. Попередньо, задуху риби спровокували дощі та спека. У таких умовах сірководень починає активно виділятися з донних відкладень і стає причиною загибелі риби", - пояснив Титечко.

Він зазначив, що наразі працівники місцевого рибного господарства проводять аерацію, як перший захід щодо очищення та збагачення води киснем.

"Випадок задухи риби на Печенізькому водосховищі - локальний. Площа водосховища - більше 8 тисяч гектарів, а задуха відбулася на площі менше 50 квадратних метрів. Останній випадок задухи риби через нестачу у воді кисню відбувся у Харківській області у минулому році, тоді загинуло кілька центнерів риби", - додав Титечко.

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За інформацією регіонального офісу водних ресурсів, на території Харківщини налічується 57 водосховищ, 2538 ставків, 584 озера, не враховуючі річок. У всіх районах діють природоохоронні громадські організації, які допомагають інспекторам рибоохоронних патрулів у моніторингу якості води.