У Львові мітингують учасники бойових дій через скасування пільг у транспорті

Близько 70 учасників бойових дій зібралися під стінами Львівської обласної держадміністрації на мітинг, висловлюючи обурення тим, що перевізники відмовляються надавати безкоштовні послуги ветеранам АТО та ООС.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький вчора заявив, що ЛОДА не давала жодного розпорядження, яке б скасовувало пільги для учасників бойових дій. Ми запитали, чому тоді у касах автостанцій не продають квитків для пільговиків, на що він сказав, що це питання до перевізників. Сьогодні ми хочемо розібратись, чия це ініціатива»,- розповів співорганізатор мітингу, член Координаційної ради учасників бойових дій Львівщини при ЛОДА Сергій Лейченков.

У Львові мітингують учасники бойових дій / Фото: Вголос

Активіст повідомив, що міська і обласна комісії ТЕБ і НС своїми постановами відмінили пільговий проїзд ще 19 березня.

У Львівській облдержадміністрації заявили, що надане законом право на пільговий проїзд скасоване бути не може.

«Звертаємо вашу увагу, що надане законом право на пільговий проїзд не може бути жодним чином скасоване рішеннями окремих регіональних комісій, відтак жодного рішення обласних комісій, в тому числі комісії ТЕБ і НС щодо обмеження чи скасування пільгового проїзду, не приймалися», - зазначається на сайті ЛОДА.

Мітингувальники ж стверджують, що 4 місяці, з часу введення режиму спецперевезень, мешканці Львова, які мають право на безкоштовний проїзд, платять.

Перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Годик, який вийшов до учасників акції, наголосив, що на відшкодування коштів перевізникам з місцевих бюджетів ОТГ, районів та Львова передбачено близько 118 млн грн. Окрім того, в обласному бюджеті додатково передбачено ще 1,5 млн грн, які найближчим часом будуть розподілені та перераховані місцевим бюджетам для відшкодування перевізникам за пільговий проїзд.

Годик пообіцяв посприяти проведенню трьохсторонньої зустрічі з представниками ЛОДА, Координаційної ради ветеранів Львівщини та перевізників. А самих пільговиків закликав фіксувати порушення зі сторони водіїв та звертатися зі скаргами до поліції.

Лейченков також повідомив, що вчора Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини зареєструвала звернення до міського голови Львова, де зазначено, що пільговий проїзд, зокрема для учасників бойових дій, передбачений ст.12 п.7 Закону України.

Міськрада відсьогодні відновила пільги на перевезення, рекомендуючи обмежити час переїздів людям, які знаходяться в групі ризику, а саме пенсіонерам, повідомляє пресслужба ЛМР.

«Сьогодні на комісії з надзвичайних ситуацій прийняли рішення про відновлення пільгових перевезень у міському транспорті. Все ж закликаємо користуватись цими можливостями лише за крайньої потреби, за можливості їздити у період, коли це не заважатиме львів'янам добиратись на роботу — з 11 до 16 год», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

У Львівській області налічується близько 260 тис. осіб, які мають право на пільговий проїзд. Загалом пільговим перевезенням користується понад 25 категорій пільговиків.