Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у трьох річках

У трьох річках на території України 8-9 липня очікується підняття рівнів води.

Про це повідомляє ДСНС.

“За даними Укргідрометцентру, 8-9 липня, при прогнозованому підвищенні рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1 - 5 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше затоплення, а на р. Вижiвка в створi поста Стара Вижiвка можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок прирiчкових населених пунктiв Ратнiвського i Старовижiвського районів у Волинській області”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Зеленському показали зруйнований міст через річку Прут на Буковині

Крім того, 8 - 9 липня на р. Ворона бiля м. Тисмениця (Iвано-Франкiвська обл.) очiкується поступове пiдйяття рiвня води на 0,2 - 0,7 м над поточними рiвнями. Можливий початковий вихiд води на заплаву.