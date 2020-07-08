Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

У четвер, 9 липня, в Україні місцями дощі, вдень очікується 20-28° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"9 липня мінлива хмарність. У західних, вдень і в північних областях місцями невеликий короткочасний дощ; вночі в східних та Дніпропетровській областях помірні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с та град; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, (в західних областях західний), 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; в південній та східній частинах вночі 15-20°, вдень 23-28°", - зазначається у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі додали, що вночі 9 липня в східних та Дніпропетровській областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). В Одеській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 9 липня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°. У Київській області вдень також дощ. Вночі буде 10-15°, вдень 20-25°.

10-11 липня в Україні, за винятком західних областей, сухо. Температура 10 липня вночі 8-13°, на півдні, 11 липня в Україні 12-17°; вдень 22-27°, у південній частині, 11 липня в Україні 28-33°.

У Києві та столичному регіоні без опадів. Температура 10 липня вночі 8-13°, вдень 22-27°; 11 липня вночі 12-17°, вдень 28-33°.

12 липня у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській та місцями Черкаській областях короткочасний дощ, гроза, вночі на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ; на решті території без опадів; температура у західних областях вночі 11-16°, вдень 14-20°; на решті території 13-18°, на узбережжі морів до 21°; у північних, Вінницькій областях 23-28°, на решті території 28-34°.

13 липня вночі, крім західних областей, короткочасний дощ, вдень в Україні місцями невеликий, у східній частині помірний дощ; температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 14-20°, на півдні та південному сході вночі 16-21°, вдень 24-29°; на решті території вночі 10-16°, вдень 19-25°.

У Києві та Київській області 12 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. 13 липня вночі помірний, вдень місцями невеликий короткочасний дощ; температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.