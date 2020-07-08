СБУ прийшла з обшуками в Одеську мерію

Співробітники Одеського облуправління Служби безпеки України за дорученням прокуратури проводять обшуки та інші слідчі дії у службових приміщеннях Одеської міської ради.

Про це у середу, 8 липня, повідомила кореспонденту Укрінформу пресофіцер Управління СБУ Ганна Шевчук.

"Працівники Управління СБУ проводять виїмку документів та інші слідчі дії у приміщеннях підрозділів міськради", - зазначила Шевчук.

Водночас вона не уточнила, в яких саме підрозділах ведуться слідчі дії та за ознаками яких статей Кримінального кодексу відкриті кримінальні провадження.

"Співробітники СБУ діють за дорученням прокуратури у межах раніше розпочатих кримінальних проваджень", - додала Шевчук.

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Як повідомлялося, раніше співробітники Служби безпеки України проводили слідчі дії в приміщеннях мерії Одеси у межах розслідування справи про присвоєння коштів міськбюджету чиновниками.

Слідчі дії проводились у приміщеннях департаментів фінансів, комунальної власності та архіві міськради в рамках кримінального провадження за ознаками ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.