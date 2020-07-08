Коронавірусом на Вінниччині заразилися ще троє медиків

На Вінниччині за минулу добу коронавірус лабораторно підтверджено у трьох працівників лікарень, загальна кількість інфікованих медиків сягнула 359.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

"За останню добу захворювання серед медичних працівників виявлено у 3 осіб: 1 молодша сестра, 2 санітарки", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, лабораторно підтверджено COVID-19 у молодшої медсестри в м. Вінниці, а також у двох санітарок, які працюють у медзакладах Вінницького та Шаргородського районів.

Станом на 8 липня одужали від коронавірусної хвороби 307 медичних працівників, продовжують хворіти 50. З початку епідемії інфікувалися COVID-19 359 медиків області, один помер.

Як повідомляв Укрінформ, на Вінниччині станом на ранок середи загальна кількість інфікованих COVID-19 сягнула 2002 осіб, зафіксовано 34 летальних випадки. Одужали 1411 осіб. В Україні кількість випадків COVID-19 становить 50 414, серед яких 1306 смертей, 23 119 пацієнтів одужали.

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