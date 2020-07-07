Пожежі на Луганщині: евакуацію потерпілих здійснюють вісім вертольотів

До евакуації громадян, які потерпіли внаслідок пожеж у Луганській області, залучені понад 15 екіпажів санітарних автомобілів та вісім вертольотів Мі-8.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр ООС.

"Майже 400 військовослужбовців Збройних Сил України та близько 30 одиниць техніки зі складу Об'єднаних сил беруть участь в гасінні лісових пожеж на Луганщині... Для евакуації обпечених хворих працюють більше 15 екіпажів санітарних автомобілів та 8 вертольотів Мі-8", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, для надання невідкладної та першої лікарської допомоги залучено лікарсько-сестринські бригади (на санітарному транспорті).

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих унаслідок пожеж на Луганщині зросла до шести осіб. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків та 30 житлових будинків у с. Смолянинове.

За інформацією представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, госпіталізовано до місцевої лікарні 24 особи, з них 15 дітей.

Читайте також: Поліція відкрила кримінальну справу через масштабну пожежу на Луганщині

6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове.

Крім того, вогнеборці ліквідують верхову пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, її площа становить близько 40 га.

На гасіння вогню вилетіли два пожежні літаки ДСНС з Краматорська, задіяно понад тисячу рятувальників, поліцейських та нацгвардійців.