Синоптики прогнозують дощі з грозами та спеку до +39°

В Україні у більшості областей у вівторок, 7 липня, очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме 16-29° тепла, місцями 34-39°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"7 липня мінлива хмарність. У західних областях дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні дощі; температура вдень 16-21°. У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях вночі без опадів, вдень грозові дощі, під час гроз в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с; температура вдень 24-29°, місцями до 33°”, - йдеться в повідомленні.

На решті території без опадів; температура вдень 34-39°.

У Києві та Київській області 7 липня мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вдень 27-29°; по області вдень 24-29°.