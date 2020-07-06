У селищі Ланчин, яке постраждало від повені, почали ремонт центральної вулиці

В Івано-Франківській області у селищі Ланчин, яке постраждало від червневої повені, взялися за ремонт центральної вулиці.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«У селищі Ланчин Надвірнянського району працівники ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» приступили до ремонту центральної вулиці. Двома екскаваторами вони розпочали демонтаж бордюрів й тротуарів. Роботи здійснюються як благодійна допомога за сприяння Президента України Володимира Зеленського», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у селищі, на автодорозі Делятин - Раківчик на відрізку у 3,5 км планують оновити дощову каналізацію, тротуари та встановити дорожнє освітлення. Роботи обіцяють завершити за півтора місяця.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – дочірнє підприємство турецького акціонерного товариства «Онур Тааххют», яке займається в Україні будівництвом та ремонтом доріг і трамвайних колій.

Читайте також: Президенту показали наслідки повені на Прикарпатті

Президент України Володимир Зеленський 25 червня відвідав селище Ланчин, частина якого найбільше постраждала від повені.

В Івано-Франківській області внаслідок сильних дощів 22-23 червня були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг та 98 мостів. Збитки, які завдала стихія, оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн.