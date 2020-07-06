На Вінниччині підірвали банкомат і вкрали майже мільйон гривень

На Вінниччині в Іллінецькому районі у минулі вихідні зловмисники підірвали банкомат і вкрали з нього майже мільйон гривень.

Про це у понеділок на зустрічі з депутатами Вінницької обласної ради поінформував прокурор області Олександр Бутович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На вихідних - резонансний випадок, коли в Іллінцях був демонтований банкомат. З банкомата забрані майже мільйон гривень», - сказав Бутович.

За його словами, під час демонтажу зловмисники використали гранати. На місці злочину було вилучено майже сотню гільз калібру 7,62 мм від автомата Калашникова, а також калібру 5,45 мм.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації ГУ НП Вінницької області, крадіжка сталася в ніч з суботи на неділю у селищі Дашів Іллінецького району.

«Повідомлення про крадіжку з банкомата до поліції надійшло о 3.35 неділі. Повідомлялось, що пограбовано банкомат, встановлений в одному із магазинів. Наразі поліція вживає усіх можливих заходів, аби розшукати і затримати зловмисників, які скоїли цей злочин», - повідомили у відомстві.

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У відділі комунікації зазначили, що слідчим управлінням ГУ Нацполіції у Вінницькій області відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 ККУ (крадіжка в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.