У Новій Каховці затримали можливого винуватця пожежі

У Новій Каховці Херсонської області поліцейські затримали чоловіка, який може бути причетним до сьогоднішньої пожежі у п’ятиповерхівці.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

«Сьогодні о 14:45 до поліції надійшло повідомлення про займання однієї з квартир на 5-му поверсі та даху житлового будинку у Новій Каховці... Поліцейські встановили, що до займання причетний 38-річний житель будинку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліцейські встановили, що на 5-му поверсі будинку проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями. Сьогодні сусіди почули запах диму з його квартири та почали стукати у двері. Коли ж упродовж десяти хвилин їм ніхто не відчинив, сусіди вибили двері та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та охоплену вогнем квартиру. Пожежа поширилась і на дах п'ятиповерхівки, тож мешканці викликали пожежників та поліцію.

Чоловік же розповів поліцейським, що вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли у квартирі вже горіло.

Мешканця будинку затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства».

Попередньо потерпілих унаслідок пожежі немає. На місці працює слідчо-оперативна група та експерти.

Як повідомлялося, у Новій Каховці на Херсонщині виникла пожежа у п’ятиповерховці – вогонь охопив дах будинку.

За інформацією ДСНС, о 16:16 пожежу покрівлі локалізовано, а о 18:40 повністю ліквідовано.