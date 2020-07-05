На Львівщині - загроза прориву дамби, може підтопити сім сіл
Укрінформ
Рятувальники попереджають про підйом рівня води на Львівщині, є загроза прориву дамби.
Про це повідомляє ДСНС у Telegram.
"У другій половині доби 5 липня на р.Стрв'яж біля с.Луки (#Самбірський р-н Львівська обл.) очікується продовження формування максимального рівня води чергової паводкової хвилі", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС наголосили, що при цьому існує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирічкових населених пунктів в Самбірському районі.
Мова йде, зокрема, про такі населені пункти: с.Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижне, Острів, Луки, Хлопчиці.