На Львівщині - загроза прориву дамби, може підтопити сім сіл

Рятувальники попереджають про підйом рівня води на Львівщині, є загроза прориву дамби.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

"У другій половині доби 5 липня на р.Стрв'яж біля с.Луки (#Самбірський р-н Львівська обл.) очікується продовження формування максимального рівня води чергової паводкової хвилі", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголосили, що при цьому існує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирічкових населених пунктів в Самбірському районі.

Читайте також: В Україні через опади очікується підвищення рівнів води у річках

Мова йде, зокрема, про такі населені пункти: с.Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижне, Острів, Луки, Хлопчиці.