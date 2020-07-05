Спека у Харкові побила рекорд 1954 року

У Харкові спека у 36° станом на 4 липня побила рекорд на цю дату, зафіксований 66 років тому.

Пр це кореспонденту Укрінформу розповіла завідуюча сектором Харківського Гідрометцентру Валентина Муратова.

"Дійсно, учора спека у Харкові у 36° побила рекорд на цю дату у 1954 році - 35,2°", - зазначила Муратова.

За її словами, абсолютний максимум липня - 38,8° з плюсом - зафіксовано у Харкові в 1931 році.

"Щодо прогнозу на сьогодні, 5 липня, то, мабуть, буде черговий рекорд на цю дату. Так, по області очікувалося плюс 33-38°, по Харкову - 34-36°. Але, звернить увагу, станом на 13:00 температура у Харкові вже плюс 35°, хоча у 1970-му році була 33,8°", - пояснила Муратова.

Вона додала, що аномальна спека прийшла до Харкова з Середньої Азії і буде триматися ще два дні, а вже у середу, 8 липня, спеку змінить холодний фронт з заходу, який принесе дощі та грози і зниження температури до плюс 25-30°.