У Львівській області рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки затоплення

У Львівській області в результаті негоди розмило мости і затоплено сотні будинків і доріг.

Заходи з ліквідації наслідків затоплення, у тому числі відкачування води з підвалів та криниць, тривали весь день, передає пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області в Facebook.

Ще 3 липня в управління надійшло повідомлення, що внаслідок сильних дощів у трьох населених пунктах Старосамбірського району розлилася річка Катінка. Всього затопило понад 300 житлових будинків, 13 га сільськогосподарських земель, а також розмилися дороги.

Заходи щодо ліквідацій наслідків підтоплень тривають.

Про руйнівні наслідки негоди також розповіли рятувальникам самі місцеві жителі.

Нагадаємо: 23 червня через сильні дощі почалися паводки в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.