У п’ятницю обіцяють до 37° спеки, місцями дощі та шквали

У п'ятницю, 3 липня, в західних областях України очікуються дощі, шквали, на решті території без опадів. Денна температура становитиме 22-37° спеки.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"3 липня в Україні мінлива хмарність. У західних областях помірні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті і в Карпатах, вдень також і на Прикарпатті значні дощі; температура вдень 22-27°. На решті території без опадів, лише на Житомирщині, вдень місцями і на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями 35-37°", - зазначається у повідомленні

3 липня також очікується проходження максимуму дощового паводку на р. Дністер в створі поста с.Маяки (Біляївського району Одеської області) величиною 160-170 см над нулем поста (рівень на 8 год 2 липня - 159 см) з досягненням небезпечних відміток.

3 липня в Україні, крім західних та Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 3 липня сухо, температура вдень 32-34°. На Київщині в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вдень 29-34°.