В Україні прогнозують майже 40-градусну спеку з дощами та грозами

У п'ятницю, 3 липня, в західних областях України очікуються значні дощі, шквали, на решті території без опадів. Денна температура становитиме 22-37° спеки.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"3 липня в Україні мінлива хмарність. У західних областях помірні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах, вдень також і на Прикарпатті значні дощі; температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. На решті території без опадів, лише на Житомирщині, вдень місцями і на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями 35-37°", - зазначається у повідомленні.

3 липня також очікується проходження максимуму дощового паводку на р. Дністер в створі поста с.Маяки (Біляївського району Одеської області) величиною 160-170 см над нулем поста (рівень на 8 год 2 липня - 159 см) з досягненням небезпечних відміток. 3-5 липня в Україні, крім західних та Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 3 липня сухо, температура вночі 18-20°, вдень 32-34°. На Київщині в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

4 липня в західних, північних областях і на Вінниччині, 5 липня в Карпатському регіоні та центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура в західних та північних областях вночі 15-20°, вдень 24-29°; на решті території вночі 19-24°, вдень у центральних областях 30-35°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 36-39°.

У Києві і Київській області 4 липня місцями короткочасний дощ, гроза, 5 липня без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

6 липня у західних, 7 липня у північних та центральних областях невеликі, в Карпатах та Прикарпатті помірні короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 6 липня 24-29°, 7 липня 20-25°; на решті території вночі 17-23°, на узбережжі морів до 25°, вдень 28-34, у південних, східних та Дніпропетровській областях 35-39°.

У Києві та столичному регіоні 6 липня без опадів, 7 липня невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°.