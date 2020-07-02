Отруєння на Запоріжжі: база відпочинку працювала незаконно

Кирилівська база відпочинку “Дніпровські зорі”, де масово отруїлись люди, працювала без дозвільних документів.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОДА.

“База відпочинку розпочала роботу без необхідних дозвільних документів. Через те, що сталося, на всіх базах відпочинку Азовського узбережжя найближчим часом будуть проведені позапланові перевірки”, - повідомив під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області перший заступник голови облдержадміністрації Іван Федоров.

Відпочивальники на базі відпочинку «Дніпровські зорі» стали масово скаржитись на погіршення стану здоров’я ввечері 1 липня після прийому їжі. За уточненими данними, до лікарні потрапило 13 осіб, з них 8 дітей та 5 дорослих. Наразі вони знаходяться на стаціонарному лікуванні та мають середній ступінь тяжкості кишкового отруєння.

В лабораторному центрі МОЗ інформують, що відпочивальники отруїлися окрошкою.

“Цього року організація дитячого оздоровлення ще не дозволена. Проте деякі суб’єкти господарювання надають послуги з оздоровлення дітей. Наголошую, що санітарні вимоги для оздоровлення дітей та відпочинку дорослих різні. За попередніми даними, відпочивальники отруїлися окрошкою. Окрошка – це страва без термічної обробки продуктів, яку за санітарними нормами не можна давати дітям”, - зазначив заступник директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Мащак.

Як раніше повідомлялось, за фактом отруєння на базі відпочинку в Кирилівці в поліції відкрили кримінально провадження за ч. 1 ст 325 КК України. На місці події працюють фахівці Держспоживслужби в Запорізькій області та медики «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини» Кирилівської ОТГ.