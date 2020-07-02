В Одесі горіло підприємство з переробки паперу

Рятувальники облуправління ДСНС протягом трьох годин гасили масштабну пожежу, що виникла 2 липня у приміщенні зі складування й переробки паперових матеріалів на вул. Ільфа і Петрова.

До ліквідації пожежі було залучено 12 одиниць техніки, людських жертв немає, повідомляє пресслужба облуправління ДСНС.

"2 липня о 12 год. 18 хв до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вул. Ільфа і Петрова сталось загоряння одноповерхової будівлі по виробництву паперу. До місця виклику о 12 год. 21 хв прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи, які виявили загоряння одноповерхового приміщення зі складування й переробки паперових матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу в складській будівлі / Фото: ДСНС

Зазначається, що складність гасіння пожежі полягала "у великому пожежному навантаженні внаслідок щільного складування паперових матеріалів. Пожежно-рятувальним підрозділам довелося використовувати засоби захисту органів дихання і зору. Погасили пожежу на 250 кв. м о 15 год. 39 хв. Загиблих та постраждалих немає.

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Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику в складі 39 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Експерти встановлюють причина пожежі та обсяг збитків.