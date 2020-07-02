На Миколаївщині другу добу поспіль гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" у с. Мішково-Погорілове Вітовського району.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

"1 липня о 16:59 на лінію «101» надійшло повідомлення про загорання сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" на вул Набережна, 2, у с. Мішково-Погорілове Вітовського району... Завдяки вчасно вжитим заходам о 19:00 пожежу локалізовано на площі 1000 м кв. Ліквідація наразі триває, адже майже по всьому периметру є осередки, які тліють, подекуди із наявністю окремих осередків відкритого горіння", - йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині горить сміттєзвалище / Фото: https://mk.dsns.gov.ua

При цьому, зазначають у Держслужбі, пожежі на полігоні мають систематичний характер. Підприємство самоусунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єкті, а з настанням посушливої погоди небезпека займання зростає, особливо якщо взяти до уваги необережне поводження з вогнем та здатність звалищ до самозаймання через накопичення біогазів. На полігоні виявляли такі порушення, як недотримання технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів, відсутність вододжерел, пересипання шарів сміття землею, недостатня кількість спецтехніки, не перекритий доступ сторонніх осіб на територію об’єкту.

"Ситуація набуває критичної позначки, рекомендації та прохання представників ДСНС ігноруються", - зазначають у ДСНС.

Крім того, підкреслюють рятувальники, пожежі на звалищі викликають обурення мешканців найближчого населеного пункту, які на власних подвір’ях не можуть нормально дихати через задушливий їдкий дим.

Фото: ДСНС