Прикарпаття знову заливатиме – вода у річках може піднятися до метра

В Івано-Франківській області через опади очікують підйом рівнів води у річках області до 1 м. В області оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

"3-4 липня на рiчках області очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями 2 липня станом на 08.00 год. При значних дощах можливе формування мiсцевого та схилового стоку", - повідомляє обласне управління ДСНС.

Як повідомлялося, через сильні опади 22 -23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг та 98 мостів. Наразі в області працюють 8 зведених загонів рятувальників. В гірських районах 9 населених пунктів заблоковані через зсуви ґрунту.