Закарпаття передало Івано-Франківщині 56 тонн гумдопомоги

В Івано-Франківську область із Закарпаття надійшли 56 тонн продуктів та питної води для постраждалих від повені з Закарпаття.

Про це інформує Івано-Франківська ОДА.

«Сьогодні, коли більша частина нашої області знаходиться у зоні стихійного лиха, спричиненого повенями, закарпатський край не залишився осторонь біди, а надіслав постраждалим продукти харчування та питну воду. В область надійшло 56 тонн вантажу», - йдеться у повідомленні.

Івано-Франківщина отримала гумдопомогу із Закарпаття / Фото: if.gov.ua

Уточнюється, що допомога складається із 44 тонн негазованої води та 12 тонн продуктів – борошна, цукру, круп, макаронів.

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Як повідомлялося, через сильні опади та спричинені ними повені протягом 21-25 червня на Прикарпатті пошкоджено понад 9 тисяч житлових будинків, зруйновано 93 мости та 149 км автодоріг.