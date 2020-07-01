Спека до +38° і дощі: якою буде погода до кінця тижня

В Україні у четвер опади ймовірні у західних областях, Приазов'ї та Криму, температура вночі 16-21°, вдень у західних областях 24-29°, на решті території 28-33°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі в Приазов'ї та Криму, вдень у західних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 23°; вдень у західних областях 24-29°, на решті території 28-33°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 18-20°, вдень 30-32°, на Київщині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Згідно з прогнозом, у західних областях 3 липня вночі помірні, вдень (вночі і на Закарпатті та в Карпатах) значні дощі, 4 липня місцями короткочасні дощі (на Закарпатті та Прикарпатті повсюди); температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

На решті території без опадів, лише у північних, Вінницькій, 4 липня і в Черкаській та Полтавській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 37°, 4 липня у північних областях 26-31°.

Вітер 3 липня переважно південно-східний, 4 липня північний, 5-10 м/с; вдень при грозах в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

У столичному регіоні 3-4 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер 3 липня південно-східний, 4 липня північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 3 липня 29-34°, 4 липня 26-31°.

Синоптики прогнозують у західних, 5 липня вночі місцями і у північних областях невеликі, в Карпатах та Прикарпатті помірні короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура у західних областях вночі 12-18°, вдень 23-29°; на решті території вночі 16-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 28-34°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 32-38°.

На Київщині 5- 6 липня без опадів, лише у неділю вночі місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°.