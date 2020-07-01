У Бахмуті за 22 мільйони відремонтують дитсадок

У межах «Великого будівництва» у Бахмуті на Донеччині за понад 22 млн грн капітально відремонтують дитсадок «Гусельки».

Про це повідомили на сайті Донецької обласної держадміністрації.

«Створення комфортних умов для перебування дітей та підвищення якості надання дошкільної освіти передбачає проєкт капітального ремонту дитячого садка № 56 «Гусельки» у місті Бахмут, реалізація якого триває у рамках програми «Велике будівництво»... Загальна кошторисна вартість проєкту складає 22 181,080 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що проєктна потужність цього дитячого закладу - 115 дітей, у 2019-2020 навчальному році у ньому перебували 130 дітей (113% від потужності).

Будівельні роботи розпочато у січні 2020 року. Комплексний проєкт включає термомодернізацію будівлі із заміною покрівлі, капітальний ремонт внутрішніх приміщень, благоустрій території, придбання меблів та обладнання.

Нині триває коригування в межах кошторисної вартості з огляду на додаткові роботи, що виникли в процесі виконання будівельних робіт (проєктант ПП «АРКОН», м. Краматорськ).

Генеральною підрядною організацією виступає ТОВ «Авєга».

У дитсадку вже завершені роботи із заміни віконних блоків, системи опалення, каналізації, водопостачання, замінено покрівлю, утеплено горище, змонтовано пожежну сигналізацію.

Тривають роботи з утеплення фасаду, оздоблення внутрішніх приміщень, заміни системи електропостачання та електроосвітлення, замовлено меблі та обладнання для харчоблока.

Планова дата завершення робіт - 31 серпня 2020 року, констатували в ОДА.

Та нагадали, що наразі у Донецькій області в межах «Великого будівництва» проводяться ремонти у п’яти дошкільних навчальних закладах та п’яти школах. У перелік об’єктів програми «Велике будівництво» також включені п’ять стадіонів на території Донеччини.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua