На Донеччині 300 безробітних працевлаштовані завдяки «Великому будівництву» – ОДА

Завдяки програмі «Велике будівництво» на Донеччині працевлаштовані 300 безробітних осіб.

Про це 30 червня повідомили на сайті Донецької обласної держадміністрації.

«Триста безробітних осіб додатково залучені та працевлаштовані до інфраструктурних проєктів, програм дорожнього будівництва та проєктів з благоустрою міст і населених пунктів у Донецькій області, які реалізуються в контексті реалізації програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що нині у Донецькій області в межах «Великого будівництва» проводяться ремонти у п’яти дошкільних навчальних закладах та п’яти школах. У перелік об’єктів програми «Велике будівництво» також включені п’ять стадіонів на території Донеччини.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел