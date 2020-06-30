На Донеччині 300 безробітних працевлаштовані завдяки «Великому будівництву» – ОДА
Про це 30 червня повідомили на сайті Донецької обласної держадміністрації.
«Триста безробітних осіб додатково залучені та працевлаштовані до інфраструктурних проєктів, програм дорожнього будівництва та проєктів з благоустрою міст і населених пунктів у Донецькій області, які реалізуються в контексті реалізації програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.
В ОДА нагадали, що нині у Донецькій області в межах «Великого будівництва» проводяться ремонти у п’яти дошкільних навчальних закладах та п’яти школах. У перелік об’єктів програми «Велике будівництво» також включені п’ять стадіонів на території Донеччини.
Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.
Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.
Фото з відкритих джерел