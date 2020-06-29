Морська вода на п'ятьох пляжах Одеси не відповідає санітарним нормам — МОЗ

Морська вода поблизу п'ятьох пляжів Одеси не відповідає санітарним санітарно-мікробіологічним показникам.

Про це, з посиланням на результати досліджень, повідомляє пресслужба Одеського лабораторного центру МОЗ.

"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам – 13 проб (одеські пляжі 13ст. В. Фонтану, 16ст. В. Фонтану, 10ст. В.Фонтану, «Аркадія», «Дельфін»)", - йдеться у повідомленні.

На санітарно-хімічні показники було досліджено 9 проб. Усі проби відповідають гігієнічним вимогам.

Варто зазначити, що температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, 29 червня становить 24°С.