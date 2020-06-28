У Харкові - концерт на підтримку підозрюваних у справі Шеремета

Акція "Білими нитками" на захист підозрюваних у справі Шеремета відбувається у саду Шевченка в Харкові.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція, що почалася о 18:30 з хорового виконання Гімну України, зібрала до сотні учасників. Це музиканти рок- і фольк-гуртів - "Яри", "Папа Карло", "Село і Люди", "Транс-Формер", а також активісти Харківського Євромайдану, волонтери, учасники АТО/ООС.

Акція "Білими нитками" у Харкові//Фото: В'ячеслав Мадієвський

"Сьогодні ми ...хочемо нагадати про те, що нікому не дозволено порушувати Основний Закон країни. Ми виступаємо на захист права людини на справедливий суд... Більше 200 днів у статусі підозрюваних перебувають троє людей - музикант і сержант ООС Андрій Антоненко, волонтер і дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь. Їх провина не доведена, водночас двоє з них перебувають під вартою. Ми виступаємо на захист цих людей і вимагаємо виконання статті про захист прав людини", - сказала представник "Європейської солідарності" Ярина Чаговець.

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За її словами, протягом двох годин у виконанні музикантів-учасників акції прозвучать кращі хіти на підтримку обвинувачених у справі Шеремета.

Біля пам'ятника Тарасу Шевченку чергують посилені пости поліції. Інцидентів немає.

Як повідомляв Укрінформ, вранці у Харкові на честь Дня Конституції відбувся автопробіг за участю більше 60-ти автомобілів під прапорами України і патріотичних громадських організацій, включаючи "Харківський Євромайдан", Союз ветеранів АТО, "Національний корпус", "Фрайкор".